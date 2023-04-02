Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayında yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla Sosyal Market ve Sosyal Mağaza’da karşılayan ailelerin yüzlerinde tebessüm oluyor.SAKARYA (İGFA) - Sıcak aş hizmetinin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlar SGM binasının içinde yer alan sosyal market ve sosyal mağazadan gıda, yiyecek, içecek ve giyecek ihtiyaçlarının tamamını karşılayabiliyor.

İhtiyaç sahibi olduğunu belediye birimlerine evraklarıyla bildiren vatandaşlar her gün gelip sosyal marketten kuru bakliyat, temizlik, gıda ve tüm yiyecek içecek ürünlerini sepetine koyarak ücret ödemeden alıyor.

Bu hizmet tüm yıl boyunca olduğu gibi bu mübarek ayda da devam ederken ekipler özellikle Ramazan ayında evinde yemeği eksik olan, giyecek ihtiyacı olan vatandaşın kalmaması için büyük bir hassasiyetle çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara tanımladığı "sosyal kartlara" 400 TL’ye kadar ücret yatırıyor. Bu kartlarla gıda, yiyecek, içecek, temizlik ihtiyaçlarının ödemesi yapılabiliyor. Kartlarını aylık olarak ödeme noktalarında kullanan ihtiyaç sahiplerine belirli bir süre sonra yeni bakiyesi ulaştırılıyor.

3 MİLYON 882 BİN TL ÖDEME

Sosyal Hizmetler Dairesi'nce 2022 yılında vatandaşların sosyal kartlarına toplamda 3 milyon 882 bin TL para yatırdı.

Yakınlarının veya çevresindeki bir kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu düşünen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Alo153 hattına ulaşarak hizmet talebinde bulunabiliyor. Ayrıca başvurular sakarya.bel.tr adresinden veya Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bizzat kolayca yapılıyor.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Sakarya'mızın dört bir yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Evine yeteri kadar yemek ve giyecek hizmeti girmeyen hiçbir vatandaşımız kalmasın diye ince eliyor ve sık dokuyoruz. Kimsesizlerin yanında Büyükşehir var, yardım muhtaçların ailesi Büyükşehir'dir diyoruz. Tüm Sakarya'mıza hayırlı Ramazanlar diliyoruz” denildi.