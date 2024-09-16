16-22 Eylül tarihleri arasında her yıl düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Sakarya’da yine dolu bir programla vatandaşlarla buluşuyor.SAKARYA (İGFA) - Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerle kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ bu yıl Sakarya’da renkli etkinliklere sahne olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilenhareketlilik haftası takvimi kapsamında Sakaryalılarkuşak buluşmaları, spor aktiviteleri, futbol turnuvası, bisiklet sürüş eğitimleri ve bisiklet turuyla dolu-dolu bir hafta geçirecek.

16 Eylül Pazartesi günü “kuşak buluşması” etkinliğiylebaşlayacak olan etkinlikler22 Eylül Pazar günü Demokrasi Meydanı’ndan start alacak renkli bir bisiklet şehir turuyla son bulacak ve içerik anlamında 7’den 70’e herkese hitap edecek.

Sürpriz hediyelerin verileceği etkinliklerin son günü 20 kişiye çekilişle bisiklet hediye edilecek. Programların hepsine katılım ise ücretsiz olacak.

Takvimin en geniş kapsamlı etkinliği ise “bisiklet şehir turu” olacak. Çok sayıda sporsever, Demokrasi Meydanı’ndan itibaren şehir merkezinde pedal çevirecek ve etkinlik renkli görüntülere sahne olacak.

İŞTE AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI PROGRAM TAKVİMİ:

17 Eylül Salı/ 14.00 – Gençlerle Spor Aktivitesi / Macera Park

18 Eylül Çarşamba/ 15.00 – Güvenli Bisiklet Sürüş Eğitimi / Ayçiçeği Bisiklet Vadisi

19 Eylül Perşembe/ 11.00 – Bisiklet Dernekleriyle Şehit ve Gazi Evi Ziyareti / SBB

20 Eylül Cuma/ 18.00 – U13 ve U14 Futbol Turnuvası / Ekrem Karaberberoğlu Tesisleri

21 Eylül Cumartesi/ 09.00 – Aileler Sporla Buluşuyor / Aziz Duran Parkı

22 Eylül Pazar/ 11.00 / Bisiklet Turu / Demokrasi Meydanı