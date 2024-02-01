Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin söyleşi, panel, konferans, tiyatro gösterimi, sergi ve dinletilerle geçecek olan Şubat Ayı Kültür Takvimi açıklandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, binlerce Sakaryalının yakından takip ettiği Kültür ve Sanat Etkinlikleri için hazırladığı Şubat Ayı Takvimi’ni açıkladı.
Türkiye’ye mal olmuş değerli sanatçılar ve akademisyenlerin birbirinden güzel programlarıyla geçecek olan şubat ayı takvimi için söyleşi, panel, tiyatro gösterimi, tasavvuf dinletisi, fotoğraf sergisi ve gölge oyunuyla geçecek olan 16 farklı etkinlik organize edildi.
Takvimde sanat duayenleri, çocuklar ve gençler için birbirinden keyifli programlara yer verildi.
İŞTE PROGRAM:
Söyleşi
Konu: Sakaryalı Yazar Okullarda
Konuklar: Yazar Arzu Özdemir
7 Şubat Çarşamba / AKM / 14.00
Dinleti
Konu: Tasavvuf Müziği Dinletisi
Konuklar: Gökhan Arıkan / Aziz Arkan (ses sanatçıları)
8 Şubat Perşembe / Ziya Taşkent Konser Salonu / 19.00
Sergi
Konu: II. Abdülhamid Albümü’nde Sakarya
9 Şubat Cuma / Ofis Sanat Merkezi / 18.30
Söyleşi
Konu: II. Abdülhamid Döneminde Filistin ve Siyonizm
Konuklar: Prof. Vahdettin Engin / Emel Engin (yazarlar)
9 Şubat Cuma / Ofis Sanat Merkezi / 19.00
Tiyatro
Konu: Müziğin Dünyası
Konuklar: Uray Sanat (çocuk oyunu)
10 Şubat Cumartesi / AKM / 13.00 – 15.00 (iki seans)
Söyleşi
Konu: Mağarada Tek Başına
Konuklar: Nehir Aydın Gökduman (yazar)
12 Şubat Pazartesi / Faik Baysal Kütüphanesi / 14.00
Söyleşi
Konu: Dünyanın En Güzel Hikayesi
Konuklar: Güray Süngü (Yazar)
15 Şubat Perşembe / Alicanlar Konağı / 19.00
Söyleşi
Konu: İslam Düşünce Gelenekleri
Konuklar: Prof. Dr. Ömer Türker / Doç. Dr. Harun Kuşlu
16 Şubat Cuma / Ofis Sanat Merkezi / 19.00
Tiyatro
Konu: Taht Oyunları
Konuklar: Tiyatro Elif (Çocuk oyunu)
17 Şubat Cumartesi / AKM / 13.00-15.00 (2 seans)
Panel
Konu: Adalı Öykücüler Bize Ne Söyler?
Konuklar: Yarlar Arzu Özdemir, Ayşenur Gülsüm,
Sinem Torun, Vildan Külahlı Tanış, Necla Dursun
17 Şubat Cumartesi / Ofis Sanat Merkezi / 14.00
Tiyatro
Konu: Cesur Korkuluk Kuki
Konuklar: 1001 Sanat (çocuk oyunu)
19 Şubat Pazartesi / AKM / 11.00-13.00 (2 seans)
Tiyatro
Konu: Yedi Güzel Adam
Konuklar: Oyuncu Tayfası (yetişkin oyunu)
19 Şubat Pazartesi / AKM / 19.00
Söyleşi
Konu: İrfan Meclisi – Gönül
Konuklar: Yazar İdris Mahfi, Ses Sanatçısı Kemalcan Ergün
21 Şubat Çarşamba /Alicanlar Konağı / 19.00
Söyleşi
Konu: Emrolunduğu Gibi Dosdoğru Ol
Konuklar: Yazar Prof. Dr. Yasin Pişgin
23 Şubat Cuma / SGM/ 19.00
Tiyatro
Konu: Kudüs Ya da Leyla
Konuklar: Seyyah Oyuncular (yetişkin oyunu)
27 Şubat Salı / AKM / 19.00
Gölge Oyunu
Konu: Karagöz Göklerde
Konuklar: Seçkin Bayramoğlu (Karagöz Sanatçısı)
28 Şubat Çarşamba / Sapanca / 11.00-13.00 (2 seans)