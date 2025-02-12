Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Takvimi kapsamında Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM)“Ailede Din Eğitimi” seminerinde konuşan eğitimci yazar Şube Taşkıran Kala, ailelere çocuklara doğru yaklaşım yöntemlerini, dini eğitim süreciyle ilgili hassasiyetleri ve tüm merak edilenleri anlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takvimi, birbirinden güzel etkinliklerle sürüyor.

“Ailede Din Eğitimi”

Takvimin son programı ise Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) düzenlenen“Ailede Din Eğitimi”oldu.

Seminere katılan aileler, çocuklarına din eğitimi verirken dikkat edecekleri hususları öğrendi, merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

“Dinimizi doğal akışta öğretelim”

Eğitimci, Yazar Şule Taşkıran Kala, ebeveynlere çocuklara karşı doğru yaklaşım yöntemlerini anlatarak önemli tavsiyeler verdi ve bazı hassasiyetlerden bahsetti.

Kala şöyle dedi: “Ailede din eğitimi verirken çocuklara bilgiyi zorla öğretmek yerine, doğal akışta kazandırmak çok daha etkili olur. Bazı çocuklar zıplayarak öğrenir, bazılarıysa sakin bir şekilde, uyku öncesinde anlatılanları dinleyerek bilgiye ulaşır.Direkt ezber yaptırmak yerine, bu doğal yöntemlerle bilgiyi kalıcı hale getirmek çok daha verimlidir”

“Sabır ve sevgiyle yaklaşalım”

Kala sözlerini tamamlarken, “Dinimizi çocuklara hayatın doğal bir parçası olarak tanıtmalıyız. İbadet sırasında çocukların oyunlarını bölen şeyleri düşman gibi görmeleri doğal. Sabırla, sevgiyle yaklaşarak süreci sevdirmek önemli. Zor duygular yaşarken de çocuklarımızı sürece dahil etmek, duygularını paylaşmalarına yardımcı olur. Sevgiyle rehberlik ettiğimiz her adım, onların geleceğinde derin izler bırakır” dedi.

Seminer sonunda katılımcılar yazar eğitimci yazar Kala’ya sorular yöneltti, merak ettikleri tüm soruların cevaplarını aldı.