Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Takvimi kapsamında OSM’de edebiyata iz bırakan Ahmet Hamdi Tanpınar’ı söyleşi programıyla anacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak Kültür Takvimi’nde Türk Edebiyatı’nın değerli isimlerinden edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anacak.

Tanpınar’ın hayatı

29 Ocak Çarşamba günü OSM’de düzenlenecek söyleşi“Tanpınar ve Şehir” başlığıyla kapılarını açacak.

Söyleşide Tanpınar’ın edebiyat dünyası, düşünce hayatı ve onun gözünden şehir yaşantısı konuşulacak.

Programa İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Prof. Dr. Mehmet Samsakçı konuşmacı olarak katılacak. Etkinlik 19.00’da başlayacak.

“Tüm edebiyatseverleri bekliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan açıklamada, “Ocak Kültür Sanat Etkinliklerinde, Türk Edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar konuşulacak. Tanpınar’ın edebiyat dünyası, düşünce hayatı ve onun gözünden şehir yaşantılarına dair bir söyleşi olacak. Tüm edebiyatseverleri söyleşimize bekliyoruz” denildi.