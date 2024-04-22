9 günlük Ramazan Bayramı tatili sonrası çocuklar Sosyal Gelişim Merkezlerini yeniden şenlendirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri 9 günlük bayram tatili sonrasında eğitimlerine yeniden başladı. Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM’lerde 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik gerçekleştirilen derslere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. 26 farklı branşta eğitimlerin verildiği Sosyal Gelişim Merkezlerinde kayıtlı öğrencilerin yanı sıra misafir okul öğrencileri de ağırlanmaya devam ediyor. Farklı branşlarda eğitimlere katılan misafir öğrenciler SGM’yi çok sevdiklerini belirtiyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bayram tatili sonrasında Sosyal Gelişim Merkezlerinde derslerimize ara vermeden devam ediyoruz. SGM’ler için ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi için 444 40 54 (dahili 3787-3712), Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi için 418 18 36, Geyve Sosyal Gelişim Merkezi için 517 10 06, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi için 582 54 01 ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezi için 502 29 88 numaraları arayabilir” denildi.