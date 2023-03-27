Sakarya’da polis ekiplerince PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi gayesiyle ile düzenlenen operasyonlarda; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şahıs ile DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerine yönelik haklarında yakalama emri bulunan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.