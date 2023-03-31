Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ticaret Merkezi ofis ve iş yeri satış ihalesi 11 Nisan Salı günü Büyükşehir Meclis salonunda gerçekleştirilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa çalışmaları devam eden Yeni Ticaret Merkezindeki 19 adet bağımsız iş yeri ve ofisin satış ihalesi 11 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda saat 15.00’de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45-A maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak.

İhale kapsamında en düşük bağımsız bölümün muhammen bedeli 1 milyon 666 bin 350 TL iken, en yüksek bağımsız bölümün muhammen bedeli ise 6 milyon 360 bin TL olarak belirlendi.

Yapılan açıklamada başvuru ve bilgi almak için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne müracaat edilebileceği ifade edildi.