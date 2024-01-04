Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin devreye soktuğu 2023 yılı boyunca çok tercih edilen Tripy için yeni yılda “Premium Abonelik Sistemi” devreye alındı. 199 TL ödeyerek abone olacak kullanıcılar yıl boyunca elektrikli şehir bisikletini açılış ücreti ödemeden dakikası 1 TL’den kullanabilecek.SAKARYA (İGFA) - Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri unvanlarıyla bu alandaki iddiasını güçlendiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için Sakarya'da devreye aldığı "Tripy" elektrikli bisiklet kiralama hizmetinde 2023 yılında yoğun talep görünce bisiklet sayısı 50’den 400’e çıkarılmıştı.

Tripy’nin hizmet sağlayıcısı olan firma, Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle 2024 yılında bu talebe “Premium Abonelik” özelliğiyle karşılık verdi. Sakarya’da kısa mesafe seyahatlerinde Tripy’yi yoğun olarak kullananlar bu sisteme 199 TL ödemeyle (Her yıl tek seferliğe mahsus bir ödeme) abone olup bisikleti 1 yıl boyunca dakikası 1 TL’den kullanabiliyor.

Ayrıca, mevcut kullanımlarda sistem tarafından alınan açılış ücreti de Premium abonelerden alınmıyor. Premium ödeme tarifesi günlük 180 ve aylık 1.500 dakikalık sürüşe kadar geçerli oluyor. Bu sürenin aşımından sonra ise telefon uygulamasındaki sistem Tripy’nin mevcut ödeme tarifesine geri dönüyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Büyükşehir Belediyesi’nden sistemin işleyişiyle ilgili verilen bilgide, “Vatandaşlarımız Tripy Uygulaması üzerinden Tripy Premium Üyeliği’ni seçerek ayda 199 TL karşılığında üye olduklarında, 1 yıl boyunca hiçbir sürüşlerinde açılış ücreti ödemeyecekler, ayrıca 1 yıl boyunca dakikası 1 TL’den ulaşımlarını karşılayacaklardır. Bu üyelik karşılığında günde en fazla 180 dakika sürüş yapılabilmektedir. Sistem ayda ise en fazla 1.500 dakika bisiklet sürüşüne imkân tanımaktadır. Sistemi kullanan vatandaşlarımız, diledikleri zaman Tripy Premium Üyeliği’ni hiçbir ek ücret ödemeden iptal ederek, sistemden çıkabilmektedirler” denildi.