Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamayla planlanan tüm sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekât bölgesinde sürdürülen arama faaliyetleri sırasında, metan gazına maruz kalmaları sonucu 12 kahraman Mehmetçiğimiz şehit düşmüştür. Vatanımızın huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlenmesi planlanan tüm sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri ikinci bir duyuruya kadar iptal etme kararı aldık. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.