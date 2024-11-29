Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sürecinde görev alan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı'nın teşrifleriyle gerçekleştirilen, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretmen Buluşması” İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Müdür Yardımcıları Atalay Gürbüz ve Mehmet Salih Güvendi, Sosyal Bilgiler ve Tarih öğrrtmenlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ayrıntılı yapısının, temel birçok soruya cevap niteliğinde olduğunu belirten Kaymakçı, gerçekleştirdiği birçok konferansta geri dönüşlerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Gelen soruları yanıtlayan Kaymakçı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin zihinlere ve kalplere yerleşmesi için önceliğin maarifin teminatı olan öğretmenlerde olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde Odak Noktamız “Yetkin ve Erdemli Bir Toplum”

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin odağında yer alan yetkin ve erdemli bir toplum hedefine ulaşmanın temel koşulunun, modelin öğretmenler tarafından içselleştirilmesi olduğunu ifade etti. Felsefesi, odağında yetkin ve erdemli insan olan öğrenci profili, merkezinde insan olan erdem-değer-eylem modeli ve beceriler çerçevesi nihayetinde bütüncül bir yerli ve millî bir programın hayata geçirildiğini belirten Bakırtaş, konferansa teşrif eden Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı’ya ve katılımcı Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenlerine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.