Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik ücretsiz ve indirimli fiyat tarifesi uygulaması, filosuna dahil ettiği 23 yeni çevresi otobüs adımı ve hizmet kalitesinin artışıyla Sakaryalıya toplu taşımayı daha çok sevdirdi. 3 Haziran’da devreye alınan indirim ve ücretsiz tarife uygulaması sonrasında toplu taşıma kullanım oranı yüzde 25 arttı. Günlük kullanım sayısı ise 50 bin binişi aştı.SAKARYA (İGFA) - Şehir merkezi ve farklı güzergahlarda bulunan 36 farklı hat ile vatandaşlara güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik ücretsiz ve indirimli fiyat tarifesi uygulaması, filosuna dahil ettiği 23 yeni otobüsle ulaşımda hizmet kalitesini artırdı.

3 Haziran’dan sonra yansıdı

Başkan Yusuf Alemdar’ın seçim vaatleri arasında bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli seyahat uygulaması 3 Haziran tarihinde devreye alınmıştı.

Aynı zamanda 23 yeni çevreci otobüsü filosuna dahil eden Büyükşehir’in ulaşım hamleleri sonrasında elde edilen veriler, atılan adımlar sonrası Sakaryalının toplu taşımayı daha çok sevdiğini ortaya koydu.

Günlük biniş 50 bini aştı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre, indirim uygulaması ve araç filosunun güçlendirilmesinden sonra toplu taşıma kullanım oranı yüzde 25 arttı. Günlük araç biniş ortalaması ise ilk kez 50 binin üzerine çıktı.

“Amacımız maksimum memnuniyet”

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımıza en uygun koşullarda ekonomik, güvenli, konforlu ulaşım imkânları sunmak adına gerçekleştirdiğimiz ulaşım hamleleri memnuniyet kazandı. Öğrencilere ücretsiz ve indirimli ulaşım tarifeleri uygulamamız ve filomuza kattığımız 23 yeni çevreci otobüsle günlük toplu taşıma kullanımı Sakarya’da yüzde 25 arttı. Günde 50 binden fazla vatandaşımızın tercihi olan toplu taşımada, maksimum memnuniyeti sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.