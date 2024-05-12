Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Mayıs Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarından oluşan 38 maddelik gündem oylanacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın öğrencilere yönelik ulaşımda indirim müjdesi de görüşülerek karara bağlanacak.

Meclis toplantısının ardından gerçekleştirilecek SASKİ Genel Kurulu’nda da konutlarda uygulanacak yüzde 20 indirim meclis üyelerinin onayına sunularak resmen yürürlüğe girecek.

Meclis üyelerinin, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak. Meclis toplantısının ardından SASKİ Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

ULAŞIM VE SU İNDİRİMLERİ GÜNDEME GELECEK

Gündem kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın müjdesini paylaştığı ulaşımda öğrencilere yönelik indirim de görüşülecek. Bilindiği üzere Başkan Alemdar, belediye otobüslerinde ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine de yüzde 54 indirimli seyahat imkanı sunacaklarını açıklamıştı. Mayıs meclis toplantısında karar meclis üyelerinin onayına sunularak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Büyükşehir meclis toplantısının ardından ise SASKİ Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

Genel kurulun ardından konutta kullanılan su tarifelerine yüzde 20 indirim uygulanması da gündeme gelecek. Meclis üyelerinin onayının ardından karar uygulanmaya başlayacak.