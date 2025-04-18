Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Yerli ve milli ödeme sistemi TROY kartları mevcut sisteme entegre edildi. Vatandaşlar artık TROY altyapısını kullanan kartlarla ulaşım sağlayabilecek.

SAKARYA (İGFA) - Ulaşımda maksimum memnuniyeti sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu ulaşımı daha kolay ve hızlı kullanabilmesi için önemli bir adım attı.

GEREKLİ ALTYAPI TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi, yerli ve milli ödeme sistemi TROY kartları toplu taşımada kullanılan mevcut sisteme entegre etmek için gerekli çalışmaları tamamladı. Böylelikle şehir genelinde kullanılan özel halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve ADARAY’da artık TROY kart ile ödeme sağlanabilecek.

ULAŞIMDA DİJİTAL DÖNÜŞÜME GÜÇLÜ ADIM

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, TROY kart altyapısıyla toplu taşımada ödeme yöntemlerinin çeşitlendirildiği ve şehir içi ulaşımda dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yenilikçi uygulamaların önümüzdeki dönemde de kararlılıkla hayata geçirileceği ifade edildi.