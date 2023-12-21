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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal güzelliklerinin tanıtımı için düzenlediği gezilere üniversiteli gençler konuk oldu. Sakarya'nın güzelliklerini yakından görme şansı elde eden öğrenciler, doğayla da yakın temas kurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan tanıtım gezileri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü marifetiyle düzenlenen gezilerle, gençler doğayı keşfe çıkıyor.

Son olarak, SAÜ Türkiyat Öğrenci Topluluğu öğrencileri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şehir tanıtım gezilerinin konuğu oldu. Gezi, İl Ormanı Tabiat Parkı ile başladı. Burada doğanın içinde yürüyüş yapan öğrenciler daha sonra şehrin kuzey bölgesine doğru harekete geçti.

Öğrencilerin kuzeyde ilk durağı Acarlar Longozu’ydu. Türkiye’nin en büyük tek parça halindeki longozu olan Acarlar’da doğanın tadını çıkaran öğrenciler, aynı zamanda bölgenin ekosistemi ve koruma çalışmaları hakkında bilgi edindi. Sonrasında tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi Melen Botanik Vadisi’nde ürünlerin yetiştirilme aşamaları hakkında bilgi aldılar.

Karasu’da Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü noktaya yapılan ziyaretin ardından sahilde vakit geçiren öğrenciler, gezi dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Yapılan açıklamada şehir tanıtım gezilerinin devam edeceği belirtilerek, “Gençlerimize Sakarya’nın zengin kültürel ve doğal mirasını tanıtmaya, gelecek nesillerimize aktarmaya devam edeceğiz” denildi.

