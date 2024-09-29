Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından Sakarya’ya üniversite eğitimi için gelen öğrencileri terminalde kurulan bilgilendirme standında karşılıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne eğitim almak için gelen öğrencilere yönelik Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bilgilendirme standı açtı.

Açılan stantta, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmetlerinin tanıtımı yapılıyor.

Aynı zamanda öğrencilere şehrin turizm ve doğa aktivitelerinin yapılabileceği noktalar, yeşilin ve mavinin bütün tonlarının aynı anda bulunduğu doğal alanlar, sosyal donatı alanları ile eğitim, kültür ve sanat merkezlerine kadar birçok konuda bilgiler paylaşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni kazanan ve yeni dönem öncesi şehre gelen öğrencilerimizi karşıladık. Öğrenci şehri Sakarya’da yeni bir eğitim yolculuğuna başlayacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Öğrencilerimizin her anlarında yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.