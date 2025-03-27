Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımızın adı kullanılarakyardım ve para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması için vatandaşlarımızı uyarıyoruz” denildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımızın adı kullanılarakayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır.Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir.

Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor; benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz” ifadelerine yer verildi.