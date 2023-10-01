Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cuma günüden beri etkisini gösteren yağışların olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için 182 personel, 15 kanal aracı, 33 vidanjör ve 22 kazıcı yükleyici ile saha çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz Cuma günü yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrasında tüm ekip ve ekipmanları ile birlikte saha çalışmalarını başlatmıştı.

Metrekareye 21-75 kilogram arası yağış uyarısı öncesinde kanal ve mazgal temizliği yapan ekipler yağışların yoğun olarak hissedildiği bölgelere ise anında müdahale etti.

Çok kuvvetli şekilde yağan yağışın can ve mal kaybına sebep olmaması için 182 personel, 15 kanal aracı, 33 vidanjör ve 22 kazıcı yükleyici aralıksız şekilde mesai yapıyor.

Kuvvetli yağış ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Metrekareye 21-75 kilogram yağış uyarısı ile birlikte ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeyerek aralıksız şekilde nöbetini sürdürüyor. Yağmur öncesinde temizlik çalışması yapan ekipler yağmurun başlamasının ardından baskın yaşanan bölgelereanında müdahale etti. Özellikle Serdivan, Sapanca ve Arifiye ilçelerinde hissedilen çok kuvvetli yağışın can ve mal kaybına neden olmaması için 24 saat esasıyla çalışan ekipler, özellikle dere yataklarının kenarında nöbetine devam ediyor. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluk anında SASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden 24 saat boyunca hizmet alabilirler” ifadeleri kullanıldı.