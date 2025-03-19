Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ASEM Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangının ihbar sonrası olay yerine 3 dakika içinde intikal eden 30 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Serdivan Çark Mobilya Sanayi ve ASEM Mobilyacılar Çarşısı sınırında yer alan ahşap mobilya imalat atölyesinde çıkan yangına dair ihbar İtfaiye Daire Başkanlığı'mıza 13.08'de ulaşmıştır.

İtfaiye ekiplerimiz ihbarın alınmasından sadece 3 dakika sonra yani 13.11'de imalathaneye ulaşmış ve 12 araç 30 personel ile yangına ivedi şekilde müdahale etmiştir. Özellikle yoğun dumanın bulunduğu atölyenin içine korkusuzca giren ve atölyenin dört bir yanından müdahale yapan İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz yangını 45 dakika içinde kontrol altına almış ve soğutma çalışmaları başlamıştır.

Yangın sonucu imalathane içerisinde bulunan 5 farklı iş yerinde hasar oluşmuştur. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Ekiplerimiz olay yerinde soğutma çalışmasını sürdürmektedir." denildi.