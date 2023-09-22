Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla gerçekleştirilen Yaşayan Sokak Projesi’nin açıldı. İlk uygulaması Donat Sokak’ta yapılan ‘Yaşayan Sokak’ uygulamasının geliştirerek sürdürüleceği belirtildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla hayata geçirilen Yaşayan Sokak projesinin açılışını gerçekleştirdi. Oldukça yoğun bir katılımın olduğuprograma AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktarve Murat Kaya, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Büyükşehir bürokratları, muhtarlar, STK ve oda temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.



Açılışın ardından sokakta çocuklarla buluşan Başkan Yüce, SGM yaz kursu öğrencileri tarafından özel olarak hazırlanan resim sergisini gezdi. Sokakta ayrıca yer alan pamuk şeker ve simit tabyası gibi nostaljik argümanlar da katılımcıların ilgisini çekti.

Şehrin sokaklarını yaya ve çocuk dostu birer kamusal mekâna dönüştürme amacıyla gerçekleştirilen projede, şerit genişliklerinin azaltılması, boyama, bitkilendirme ve kent mobilyası yerleştirme gibi birçok çalışma uygulandı.

Konuşmasında akıllı şehir uygulamalarına vurgu yapan Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için gündüz gece çalışıyoruz. Yaşadığımız teknoloji çağında, yeni nesil akıllı teknolojilere istediğimiz anda istediğimiz yerde ulaşabiliyoruz. Şehrimizde ulaşımdan, trafik sistemlerine, mobil uygulamalardan, elektronik rehberlere kadar pek çok alanda akıllı şehir sistemlerini uygulamaya koyarak şehrimizi dijital dünyaya entegre ediyoruz.Tüm dünyada artık şehirler daha yoğun nüfusa, daha yoğun trafiğe, daha çok çevre sorunlarına ev sahipliği yapıyor. Bizler de bu sorunları ortadan kaldırmak, daha yaşanılabilir kentler oluşturmak için daha akıllı, teknolojik şehirler, daha yaşayan sokaklar inşa etmeye gayret ediyoruz. Ne demişler; hayat bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Bizler çalışmalarımıza durmadan, yılmadan devam ederek projelerimizi hemşerilerimizin faydasına olacak şekilde ifa ediyoruz” diye konuştu.

SİLİNMEYE YÜZ TUTMUŞ ŞENLİKLERİ TEKRAR CANLANDIRACAĞIZ

Yaşayan Sokak projesi sayesinde arabaların sokağı işgal etmediği döneme döneceklerini ifade eden Başkan Yüce, "Mahalle sakinlerinin birbiri ile sohbet muhabbet ettiği, kaynaştığı, çocukların oyun oynadığı bir sokak inşa ettik. Böylece silinmeye yüz tutan şenlikleri Donat Sokağı’mızda göreceğiz. İnşallah sokak sakinlerinin fikirleriyle ‘Yaşayan Sokak’ uygulamalarımızı daha da geliştirecek, yenilerini minik çocuklarımız için hayata geçireceğiz. Yaşamın kalbi olacak olan ‘Yaşayan Sokak’ projemizin Sakarya’mıza, miniklerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.