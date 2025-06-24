Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM koordinasyonuyla Karasu’da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, Acarlar Longozu’nda bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplumun çınarları olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sosyal destek, sağlık ve kültürel etkinlik gibi birçok alanda kapsamlı hizmetler sunmaya devam ediyor.

“Yaş alan değil, değer kazanan bireyler” anlayışıyla yürütülen çalışmalar, yaşlı vatandaşların hem yaşam kalitesini artırmayı hem de sosyal hayata katılımlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

KARASULU YAŞLILAR BULUŞTU

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi koordinasyonuyla Karasu’da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik etkinlik düzenlendi. Sakarya’nın doğa harikası Acarlar Longozu’nda düzenlenen etkinlikle yaşlı bireylerin hem doğayla iç içe vakit geçirmesi hem de akranlarıyla sosyalleşmesi sağlandı.

KEYİFLİ GÜNE ORTAK OLDULAR

65 yaş üst vatandaşların şiir ve müzik eşliğinde geçirdiği keyifli güne Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’da ortak oldu.

Eli öpülesi yaşlılarla yakından ilgilenen Başkan Alemdar, ihtiyaç duydukları her noktada Büyükşehir’in güçlü hizmet elinin her zaman yanlarında olacağını söyledi.

BAŞIMIZIN TACI

Başkan Alemdar, “Eli öpülesi yaşlılarımız, hayat tecrübeleri, sabırları ve bizlere bıraktıkları kıymetli değerlerle her zaman başımızın tacıdır. Bugün onlarla birlikte şehrimizin doğa harikası Acarlar Longozu’nda bir arada olmak bizim için mutluluktan ötedir. Her biri bizim için yol gösterici birer hazinedir. Onların hayat tecrübelerinden aldığımız ilhamla şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİ Kİ VARSINIZ

Yaşlılara olan saygı ve sevginin her zaman daim olacağına dikkat çeken Başkan Alemdar, “Sizlerin emeğiyle şekillenen bu toplumda bizlere düşen görev; sizlere hak ettiğiniz saygıyı, sevgiyi ve ilgiyi göstermek, yalnız olmadığınızı her daim hissettirmektir. Unutmayın ki sizlerin varlığı bizlere güç veriyor. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz” diye konuştu.