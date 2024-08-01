Sakarya’nın gençlerine birbirinden keyifli yaz aktiviteleri sunan Büyükşehir Belediyesi, İl Ormanı Tabiat Parkı’nda gençlik kampı düzenliyor. 15-24 yaş arası erkeklerin aktivitelerle eğlenceye doyacağı kamp için başvurular 9 Ağustos Cuma günü sona eriyor

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluk alanında olan şehrin tabiat harikası İl Ormanı Tabiat Parkı’nda gençlik kampı düzenliyor.

HARİKA BİR KAMP PROGRAMI

Renkli programlarla gençlere yaz aktiviteleri sunan Büyükşehir Belediyesi, 15-24 yaş grubu erkek katılımcıları 10-11 Ağustos tarihlerinde harika bir kamp programında bir araya getirecek.

Belediyenin resmi sayfası sakarya.bel.tr adresinden başvuruların açıldığı kamp programına kayıt için son tarih 9 Ağustos Cuma günü olarak belirlendi. Bu hafta sonu yapılacak kadınlar kampı için ise başvurular sona erdi.

ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER

Gençlerin sosyal yaşamına katkı sunacak aktiviteler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, İl Ormanı’nda bulunan bungalov ve çadırlarda yapılacak gençlik kampında gençlere voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvası, sabah sporu, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi gibi çeşitli aktiviteler sunacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN DAVET

İl Ormanı Gençlik Kampı programıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Farklı yaş gruplarını misafir edeceğimiz İl Ormanı Gençlik Kampı’mıza katılım tamamen ücretsizdir. Yepyeni bir kamp konseptiyle gençlerin eğlenceye doyacağı gençlik kampımıza son başvuru tarihi 9 Ağustos Cuma günüdür. Tüm gençlerimizi İl Ormanı’nda birbirinden renkli etkinliklerimizde buluşmaya davet ediyoruz” denildi.