Büyükşehir Belediyesi, “Yaz Seninle Güzel” sloganıyla başlattığı yaz konseri rüzgarına coşkulu bir başlangıç yaptı.Rengarenk ışıklar, şarkılar ve büyük bir coşkuyla geçen gece unutulmaz anlara sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakaryaspor’un 60’ıncı yıl dönümünde Millet Bahçesi’nde sahne alan ünlü şarkıcı Fatma Baba, coşkuyu zirveye taşıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Yaz Seninle Güzel” sloganıyla gençlerin ve müzikseverlerin yoğun ilgi göstereceği bir konser rüzgârı başlattı.

Konser rüzgarının ilk perdesi ise Millet Bahçesi’nde açıldı ve Sakaryalı sanatçı Fatma Baba şarkıları ile geceye unutulmaz izler bıraktı,coşku dolu anlar yaşattı.

Şehrin marka değeri Sakaryaspor’un kuruluşunun 60. Yıldönümünde gerçekleştirilen konsere, Çark Caddesi’nden başlayarak Millet Bahçesi’ne kadar tezahüratlarla yürüyen gençler de katıldı. Tatangalar, uzun yıllar boyunca nice şampiyonluk sevinci yaşadığı “Eski Açık Tribünü” önünde takımın yeni yaşını keyifli bir konserle kutladı.

SIRADA HANGİ KONSER OLACAK?

17 Haziran Fatma Baba konseri ile başlayan Yaz Konserleri, Sakarya’nın tanımış sanatçısı Emir Şamur ve sonra ise Elif KayacanMillet Bahçesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Final gecesinde ise geniş bir hayran kitlesine sahip olan İlyas Yalçıntaş,MTB Dünya Şampiyonası sonrasında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde sahneye çıkacak.