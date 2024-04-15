Sakarya Büyükşehir Belediyesinin önceki dönem belediye başkanı Zeki Toçoğlu ve beraberindeki iş insanları Başkan Yusuf Alemdar’a yaptığı hayırlı olsun ziyaretinde “Sakarya için yeni bir kalkınma ve gelişim döneminin başladığı” vurgusu yapıldı. Başkan Alemdar, Sakarya’ya kattığı değerli hizmetler ve destek için Toçoğlu’na teşekkür etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, iş insanları Orhan Kocabıyık, Abdullah Ünal ve Tekin Toçoğlu’nu konuk etti. Toçoğlu ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennilerini iletti.

YENİ BİR KALKINMA VE GELİŞİM DÖNEMİ

Zeki Toçoğlu, bu dönemin Sakarya için yeni bir kalkınma ve gelişme dönemi olacağına inandıklarını ifade ederek başarı dileklerini iletti. Başkan Alemdar ise, Toçoğlu’nun Sakarya’ya kazandırdığı güzel hizmetlere atıfta bulunarak nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Alemdar, Toçoğlu’nun 2009 yılından bu yana memlekete hizmet noktasında kendilerine desteklerini esirgemediğini ifade etti.

“ŞEHRE SUNACAĞI HİZMETLERDEN ŞÜPHEMİZ YOK”

Toçoğlu, “Yusuf başkanımız, siyasi hayatında boyunca bu davanın içinde Sakarya’ya çok hizmet etti. Şimdi ise Büyükşehir Belediyesi’nde halka hizmet yoluna çıktı. Kendisinin her zaman yanındayız, bu şehre sunacağı hizmetlerden hiç şüphemiz yok. İnşallah yeni dönem Sakarya için yeni bir kalkınma, gelişme dönemi olacaktır” dedi.

“DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

Alemdar ise, “Dava arkadaşlarımızla olan yolculuğumuz ilk gün ki heyecan, gayret ve samimiyet ile devam ediyor. Bu azim ve heyecanımızda Zeki başkanımızın rolü çok büyüktür. 2009 yılında il başkanlığım sonrası Serdivan Belediye Başkanlığı’nı kendisinden devraldık. O zamandan bu yana bizlere olan desteği hiç kesilmedi. Birlikte davamız için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.