Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hizmet-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi SASAY ve SASKİ çalışanlarını kapsayan yeni iş sözleşmesini imzaladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hizmet-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi SASAY ve SASKİ (Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi) çalışanlarını kapsayan yeni iş sözleşmesini imzaladı.

EN DÜŞÜK MAAŞ BELLİ OLDU

2025 ve 2026 yılını kapsayan yeni sözleşmede, evli ve iki çocuklu bir çalışanın en düşük maaşı 45 bin 500 TL’ye yükseldi.

ÇALIŞMA SÜRESİ KISALTILDI

Sözleşme kapsamında ayrıca Alemdar’ın öncülüğünde aynı statüde çalışanların yaptığı işe göre ücret adaletsizliği yaşamasının önüne geçilirken çalışma süresi ise kısaltılarak haftalık 45 saatten 40 saate düşürüldü.

Ekip arkadaşlarının haklarının korunması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ifade eden Başkan Alemdar, “Bizler çalışmak ve üretmek durumundayız. Bütün yaratılıştaki denge gibi, ekonomide de gelir gider dengesi var. Burada en önemli husus kişinin rızkını helalinden kazanmak için kendi sorumluluk alanında en iyisini yapmasıdır. Bütçemizi net bir şekilde ortaya koyduk. Elbette bu noktada haklarınızı korumak adına da gerekli tüm çalışmaları yaptık. Yeni sözleşmemizde tüm bu dengeleri göz önünde bulundurarak adaletli olmaya gayret ettik” dedi.

“SAYGI, SEVGİYLE BU ŞEHİR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Konuşmasında yeni sözleşmenin detaylarını açıklayan Başkan Alemdar şöyle dedi: “Her birinizin çalışmış olduğu alana göre rakamları belirledik. Sahada çalışan arkadaşlarımız ile büroda çalışan arkadaşlarımız arasındaki farkı gözeterek adaletli bir sözleşme yapmaya çalıştık. Aynı statüde aynı işi yapan işçilerin ücret adaletsizliği ortadan kaldırıldı. Kişiye göre değil işe göre ücret düzenlemesi yaptık. Biliyorsunuz biz yeni bir sloganla yola çıktık; ‘Bu Şehir Hepimizin’ dedik. Dolayısıyla bu şehir için birbirimizle saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde hep birlikte çalışacağız. Hangi işi yapıyorsak en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu anlamda çalışma süremizi 45 saatten 40 saate düşürdük. Evli ve iki çocuklu çalışanımızın en düşük maaşını 45 bin 500 TL olarak gerçekleştirdik. Şimdiden tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun.”

“GELİR ADALETİNİ SAĞLAYAN BİR SÖZLEŞME OLDU”

Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ise, “2025-2026 sözleşmesini uzun bir görüşme sonucunda bugün imzalıyoruz. Birkaç konu kalmıştı ve bu sabah sayın başkanımızla birlikte onları da açıklığa kavuşturduk. Bu dönem büyük bir risk alarak farklı bir yönteme geçtik. Arazide çalışan personeller, risk primleri ve kıdem gibi konuları gözeterek yeni bir sözleşme yaptık. Bu sözleşmeiş yerinde gelir adaletini sağlamak amacıyla yeni bir sözleşme olacak. Özellikle arazi de çalışan arkadaşlarımızın haklarını korumak amacıyla belli düzenlemeler yapıldı. Ben bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’a bir kez daha teşekkür ediyor ve yeni sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

