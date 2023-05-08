Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, mecliste tüm sporseverlerin beklediği haberi paylaştı. MTB Eliminatör Dünya Kupası, BMX Supercross Dünya Kupası ve BMX Avrupa Kupası’nın koşulacağı kupa heyecanı 17 Mayıs’ta Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başlıyor.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda sporseverlerin beklediği güzel haberi paylaştı. Yüce, Dünya ve Avrupa kupalarının yer aldığı bisiklet yarışı heyecanının 17 Mayıs’ta başlayacağını açıklayarak dünyaya katılım çağrısı yaptı.

2 DÜNYA 1 AVRUPA KUPASI

Herkesin beklediği takvimi paylaşan Yüce MTB EliminatörDünya Kupası, BMX Supercross Dünya Kupası ve BMX Avrupa Kupası’nı kapsayan program boyunca Bisiklet Festivali düzenleneceğini ve yaklaşık 20 günlük takvimin büyük bir coşkuya sahne olacağını söyledi. Yarışlar, etkinlikler, çekilişlerin yer alacağı nefeslerin tutulacağı festivale dünyanın dört bir yanından katılım beklediklerini ifade etti.

GERİ SAYIM BAŞLIYOR

Yüce, “Geri sayıma başlıyoruz. Bisiklet sporunun kalbinin atacağı yarışlara; dünyanın en donanımlı ve en fonksiyonel bisiklet parkuru olan Ayçiçek Bisiklet Vadimizde ev sahipliği yapacağız.Ülkemizden ve dünyadan pek çok sporcuyu, sporseveri, yerli ve yabancı basın mensubunu ağırlayacağımız Dünya Bisiklet Şehri Sakarya’mızda; 17 Mayıs- 11 Haziran 2023 tarihleri arasında Bisiklet Festivalimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Programın detaylarına değinen ve dünyaya davet çağrısı yapan Başkan Yüce, “Çeşitli etkinliklerin ve bisiklet çekilişlerinin yer alacağı festivalimizde; sizleri de bu harika deneyimi yaşamaya, heyecan dolu yarışları izlemeye davet ediyorum. Ev sahipliği yaptığımız şampiyonalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum…Sözlerime son verirken; dünya spor kamuoyuna bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum; Sakarya sizin eviniz; dünyayı misafir ederiz” ifadelerini kullandı.

YARIŞ VE PROGRAM TAKVİMİ

-17 Mayıs-20 Mayıs tarihlerinde Tour Of Sakarya ile yarış takvimimiz başlayacak.

-17 Mayıs’ta MTB Night Cup,

19 Mayıs’ta MTB Cup,

--21 Mayıs’ta MTB Elımınator Word Cup

-3 Haziran - 4 Haziran’da BMX Supercross Word Dünya Kupası

10 Haziran- 11 Haziran’da BMX European Cup

-Ayrıca bu takvim boyunca çekilişler, etkinlikler ve çocuk oyunları düzenlenecek.