Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her türlü kriz anı ve acil afet durumuna tam kadro hazır bekliyor.

Mevsim normallerinin dışında 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışına karşı tam zamanında aksiyon alan Büyükşehir, kırsal bölgelerde kar nöbetine başladı. Kar ekipmanının bağlandığı küreme araçları Akyazı, Geyve, Hendek, Kocaali gibi rakım olarak yüksek bölgelerde görevlendirmelerini süratle yaparak yola çıktı.

Yüksek bölgelerdeki yoğun kar alan mahalle yollarını 7/24 takip eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri 48 saattir küreme faaliyeti yürütüyor. Yer yer 50 santimetrenin üzerine çıkan kar kalınlığının olduğu bölgelerde grup yollarından şu ana kadar ulaşıma kapanan olmadı. Önümüzdeki günlerde yağış senaryosuna hazır şekilde nöbete devam eden YOL-BAK ekipleri günün belirli bölümlerinde rapor yayınlıyor.

Yapılan açıklamada, “Şu anda yoğun kar yağışı altında olan tüm bölgelerimizde hassasiyetle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını olumsuz etkilememesi için kar nöbetini sürdürüyoruz. An itibariyle kapalı grup yolumuz bulunmuyor ve tüm mahallelerimize ulaşım kesintisiz şekilde sağlanıyor. 7/24 görevimizin başındayız” denildi.