SASKİ, gerçekleştirdiği altyapı çalışmaların ardından sürüş güvenliği için üstyapı çalışmaları ile kazılan noktaları hızla asfaltlıyor. Ekipler bu kapsamda Köprübaşı Mahallesi’ndeki kanal imalatının ardından altyapı geçen noktalarda asfalt yama işlemi gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan ilçesinin Köprübaşı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kanalizasyon imalatı sonrası asfalt yama ve yalıtım çalışmalarını da tamamladı. Ekipler, altyapı çalışmaları sonrası bozulan yol yüzeylerini onarmak için asfalt işlemini hızla tamamladı. Yama çalışması sayesinde bölge halkı, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayacak.

ALTYAPI SONRASI YOLLARA ASFALT

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Abonelerimize daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla projelerimizi sadece altyapıyla sınırlandırmıyoruz. Köprübaşı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının ardından yama işlemi ile bölge halkına eksiksiz bir hizmet sağlamış olduk. Sürüş güvenliği ve bölgede su birikmesine neden olacak eğimlerin olmaması için yama işleminin bölgedeki asfaltın kotuna göre titizlikle tamamladık” ifadeleri kullanıldı.