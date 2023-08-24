Sakarya Büyükşehir Belediyesi AB destekli, projesi kapsamında şehrin muhtelif yerlerindeki 5 farklı rotada 96 adet QR kodlu yönlendirme tabelalarını hizmete açtı.SAKARYA (İGFA)- Bisiklet severler QR kod ile cep telefonlarına “Letscycle” isimli uygulamayı indirerek akıllı rota uygulamalarını görebilecek. Akıllı rotalar sayesinde şehirdeki tarihi mekanlar, turistlik yerler, konaklama ve dinlenme imkanlarına erişim sağlayabilecekler.

Sakarya’da bisiklet kültürünü geliştiren ve yeni bir soluk kazandıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet kullanıcıları için yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Avrupa Birliği destekli‘Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği’programı kapsamında geliştirilen Let’sCycle (Karadenizde Pedal Çevir) projesi içerisinde akıllı rota uygulaması oluşturuldu. Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen projede Sakarya’da bisiklet kullanıcılarına rahat ve güvenilir ulaşım imkanı sağlanıyor.

YENİ NESİLDİJİTAL PLATFORM LET’S CYCLE

Ortak ülkelerle Sakarya’nın mavi ve yeşil zenginliğini tanıtmak, eko turizm rotasında pedal dostu işletmeleri ön plana çıkarmak ve yerel kalkınmaya destek sağlamak amacıyla yürütülen projede ortak dijital platform oluşturulmuş ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştu. Apple, Android ve diğer işletim sistemlerinin marketlerinden indirilebilen “Let’sCycle” isimli akıllı rota sistemi uygulaması tüm bisiklet dostu gezginlere rota boyunca mevcut dinlenme ve konaklama alanlarını gösteriyor, keyifli ve güvenli bir tur imkânı sağlıyor ve Sakarya’nın da yerel ekonomisinin gelişmesine katkı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesitarafından yürütülen proje kapsamında şehrin muhtelif yerlerindeki 5 farklı rotada 96 adet QR kodlu yönlendirme tabelalarını hizmete açtı. Bisiklet kullanıcılarının rahat ve güvenli bir yolculuk yapması için hizmete açılan yönlendirme tabelaları sayesinde bisiklet severler QR kod ile cep telefonlarına “Letscycle” isimli uygulamayı indirerek akıllı rota uygulamalarını görebilecek. Bu sayede bisiklet kullanıcıları hemgüzergâh üzerinde güvenle yol alacak hem de bulundukları noktada tarihi mekanlar, turistlik yerler, konaklama ve dinlenme imkanlarına erişim sağlayabilecekler.