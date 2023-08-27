Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen Genç Atölye, kapanış haftasında çeşitli söyleşi ve programlarla gençlerin ilgi odağı oldu. Gençler 6 hafta boyunca unutamayacakları bir deneyim yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 hafta boyunca düzenlenen Genç Atölye eğitimleri, kapanış haftasında farklı programlarla gençlerin ilgi odağı oldu. Farklı şehirlere düzenlenen gezi programlarının yanı sıra genç atölye söyleşiler, sanatsal çalışmalar, tarihi ve kültürel ziyaretler ve doğa yürüyüşleri ile 6 hafta boyunca gençlere unutulmayacak bir deneyim sundu.

Genç Atölye eğitimlerinin kapanış haftasının ilk dersinde gençler Türkiye Yüzyılı'nı Anlama Atölyesi'nde buluştu. Atölyenin son haftasında askeri, siyasi ve idari tarihimiz ve Türkiye Yüzyılı konusu ele alındı. Bir diğer programda ise, Geleneksel Sanatlar Atölyesi Öznur İsen koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirilen hat dersi iletasarımların paspartulara aktarılarak kontürleri çekilmesi, kûfî yazılarının içler doldurma konuları işlendi.

Programların son gününde ise Ofis Sanat Merkezi’nde düzenlenen Film Karelerinden Hayata Sinema Atölyesi, Enver Gülşen koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.Gençlerin Film Yapımcısı Nazif Tunç ile yaptığı söyleşi ile oldukça keyifli anlara sahne oldu.