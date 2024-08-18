Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ temalı resim yarışması düzenliyor. Başvurular 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) hobi kurslarının yanında farklı etkinliklerde düzenleyerek öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesine katkı sağlıyor. 7-14 yaş öğrencilerin eğitim gördüğü SGM’de yeni bir etkinliğe imza atılıyor. SGM “30 Ağustos Zafer Bayramı” temalı bir resim yarışması düzenleyeceğini duyurdu. İlk ve ortaokul öğrencilerin katılabileceği yarışmanın başvuruları ve eserlerin teslimi 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Şehre renk katacak yarışmanın şartları şöyle ifade edildi; eserler 25’e 35 veya 35’e 50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacak. Sadece resim kâğıdı üzerinde çalışılacak ve bunun dışındaki materyaller kabul edilmeyecektir. Her türlü boya malzemesi kullanılması serbesttir. Kırılmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir.

ÖDÜLLER 30 AĞUSTOS’TA

Yarışmada en güzel eseri ortaya çıkaran yarışmacı ödülün sahibi olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye de kablosuz kulaklık hediye edilecek.Ayrıca ayrıntılı bilgi almak isteyenler 444 40 54 (dahili 3712/3787) numaralı hat üzerinden ulaşabilirler.