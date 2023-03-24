Sakarya Büyükşehir Belediyesi 44 konteyneri daha İskenderun’a yolladı. İskenderun’da kurulacak konteyner kente ulaşacak konteynerin yanı sıra 150 adet soba, 1 tır dolusu odun, kömür ve su bölgeye gönderildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine yönelik sürdürdüğü yardım çalışmalarına devam ediyor. Daha önce 80 adet konteynerin İskenderun’a yollayan Büyükşehir, 44 adet konteyneri daha İskenderun’a doğru yola çıkardı.

Arifiye İstasyonunda düzenlenen programla bölgeye gönderilen konteynerlere ilave olarak150 adet soba, 1 tır dolusu odun, kömür ve su bölgeye gönderildi.

İskenderun’da kurulacak konteyner kente gönderilmek üzere düzenlenen programa Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, Arifiye Gar Müdürü Ömer Faruk Korkmaz, muhtarlar, STK ve oda temsilcileri, Büyükşehir bürokratları, kurum müdürleri, milletvekili aday adayları, iş insanları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.Bölgeye gidecek olan konteynerlerde incelemelerde bulunan Başkan Yüce, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Depremzede kardeşlerimiz için gece gündüz çalıştıklarına değinen Başkan Yüce, ilk günden itibaren depremzedeler için çalışmaya sadece Sakarya’da değil, afet bölgelerinde de devam ettiklerini belirterek, "Bu mübarek ay içerisinde de çalışmalarımıza devam edecek olup depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş’ta ise altyapı çalışmaları kapsamında şebeke yenileme ve içmesuyu imalatı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yüce, "5 bin kişiye hizmet eden çamaşırhane hizmetimiz devreye girdi. Bunun yanı sıra Kahramanmaraş’ta depremzede esnaflarımız için 50 konteynerden oluşan iş merkezi kuruyoruz” dedi.

“Sizi En İyi Biz Anlarız" diyerek Adıyaman’da 400 konteynerlik Kardeşlik kentimizde öncelikle; SASKİ eliyle bölgenin altyapısı, içme suyu ve atık su çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını ifade eden Başkan Yüce, İskenderun'da 250 konteynerlik kardeşlik kenti için çalışmalarının sürdüğünü, içerisinde çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı konteyner kentimizi hızla tamamlamak için gündüz gece çalıştıklarını kaydetti.