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Sakarya Büyükşehir Yaşlı Destek Merkezi’nin (YADEM) yeni dönem kurslarına kayıtlar başlıyor. Kur’an-ı Kerim, filografi, resim ve ahşap boyama kursları için kayıtlar 6 -10 Kasım tarihleri arasında YADM’de yüz yüze yapılacak. Büyükşehir yetkilileri tüm Sakaryalı vatandaşlara katılım çağrısı yaptı.SAKARYA (İGFA) - 65 yaş ve üzeri vatandaşların, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri, vatandaşların toplum içinde aktif, üretken ve güvenli bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için kurulan YADEM, bir gününde değil her anında yaşlıların hayatına dokunmak için görev yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, YADEM programlarında verilecek kurslar için kayıtların başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların hayatın her alanında aktif olması, sosyal hayatın kalbinde yer alması ve huzur bulacağı aktiviteler ile eğitimlerden yararlanması için mutlaka başvurması gerektiğine vurgu yapıldı. Kapalı ortamlarda, sosyal alanlarda, doğada, sanatsal atölyelerde ve eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen bu kurslar hayatımızın mimarı olan yaşlılar için huzur kaynağı oluyor.

KAYITLAR 6 KASIM'daBAŞLIYOR

YADEM’den yapılan açıklamada “Yaşlılarımızın her daim yanlarında olarak, onların kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlamak adına çalışmalar yaparak önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Yaşlılarımızı sosyal hayata katarak hem birlikte vakit geçirmeleri hem de yeni şeyler öğrenmelerini sağlayacak olan ‘Kur’an-ı Kerim, Filografi, Resim ve Ahşap Boyama’ kurslarımıza başvurular 6 -10 Kasım tarihleri arasında Yaşlı Destek Merkezi’nden yüz yüze yapılacak” denildi.