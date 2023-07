Sakarya Büyükşehir Belediyesi 81 mahalleden gelen çocuk oyun grubu talebini karşılıksız bırakmadı. Başkan Yüce’nin talimatlarıyla yeni çocuk oyun grupları hızla hazırlandı ve düzenlenen törenle 81 mahalleye teslim edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde sosyal alanlar inşa etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 81 mahalleden gelen çocuk oyun grubu talebine Büyükşehir’den karşılık geldi. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla hazırlanan yeni çocuk oyun grupları 81 mahalleye törenle teslim edildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı önündeki teslim programına Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve 81 mahallenin muhtarları, büyükşehir bürokratları ve basın mensupları katıldı.Başkan Yüce, muhtarlara oyun grubu sertifikasını takdim etti.

Törende söz alan Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, “Başkanımız Ekrem Yüce önderliğinde park bahçeler daire başkanlığımızdan talep eden muhtarlıklarımıza çocuk oyun parkı teslim edeceğiz. İnşallah imkanlar ölçüsünde diğer mahallelerimizde çocuk oyun parkları teslim edilecek. Çocuklarımız için çok önemli olan bu oyun parklarının mahallelerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Sakarya’da her çeşit sosyal alanlar oluşturduklarını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, yaşamın her alanında vatandaşlarının yanında olduklarını belirterek, “Yaşamın her alanında sizin yanınızda oluyor, sizin için hizmet ediyoruz. Bu hizmetlerimizde önceliğimiz her zaman, geleceğimizin mimarları olan kıymetli çocuklarımız. Geleceğimizin sahibi olan çocuklarımıza özgün hayallerinde, tutkularında, ideallerinde, kendini ispat ve kimliğini bulma çabalarında onlara kolaylıklar, imkânlar sağlıyoruz. Sosyal alanlar inşa ediyor, SGM kursları açıyor, sporda destekçileri oluyoruz. Bugün burada teslimini gerçekleştireceğimiz Çocuk Oyun Grupları da kıymetli çocuklarımız içindir. Unutmayalım ki “Çocuklar gülerse, Herkes güler” dedi.

Başkan Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu 81 mahallenin talebini de karşılıyor her birine oyun gruplarını teslim ediyoruz" diye konuştu.