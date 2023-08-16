Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları spor şehri Sakarya’nın ismini ülkenin dört bir köşesinde duyurmaya devam ediyor. Sporcular, Denizli ve Silivri’de düzenlenen yağlı güreşlerde farklı branşlarda önemli başarılar elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir güreşçileri,İstanbul Silivri’de 18. Yenici Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ve Denizli 27. Kale Davaz Yağlı Güreş Yarışlarında önemli başarılar elde ettiler.

İstanbul Silivri 18. Yenici Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde büyük orta kategorisinde nefes kesen karşılaşmalar Alparslan Tekmen’in birinciliği ve Yusuf Erdoğan’ın üçüncülüğü ile sonuçlandı. Tozkoparan boyunda ise Ferhat Duman ikinciliği göğüsledi.

Denizli 27. Kale Davaz Yağlı Güreş Yarışları’nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları kürsüyü boş bırakmadı. Baş altı kategorisinde Rıdvan Kaya birincilik kürsüsüne çıkarken, büyük orta kategorisinde Alparslan Tekmen üçüncü, küçük orta kategorisinde Muhammet Enes Kösemusulüçüncülüğü göğüsledi. Yağlı Güreş Yarışmasının tozkoparan kategorisinde ise Fahrettin Adil Çelik üçüncülük kürsüsünde yarışmayı tamamladı.