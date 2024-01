Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2023 yılında on bini aşkın can dostunun hizmetinde oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2023 yılında can dostlarına yuva oldu. Son teknolojiyle donatılan, bölgenin en büyüğü olma özelliğine sahip merkezde sokak hayvanlarının tüm bakım işlemleri uzman veterinerler tarafından titizlikle sürdürülüyor.

17 bin metrekarelik alanda dev bir kampüs olan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 180 tekli kafes, 14 karantina tekli kafes, 10 çoklu açık kafes, 4 küçük yoğun bakım ünitesi, büyük yoğun bakım ünitesi, otomatik anestezi, ultrason, röntgen, biyokimya, hemogram, 2 idrar analiz, 3 koter ve EKG cihazı yer alıyor.

3 oksijen konsantratörü, otoklav, 2 starizatör, mikroskop, wod lambası, 9 krom kedi kafesi, 2 büyük boy krom köpek kafesi, 6 krom orta boy köpek kafesi bulunuyor.

SOKAK HAYVANLARI HASTANESİ

900 metrekarelik kapalı alana sahip olan merkezde ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, tecrit odası, eczane, muayene odaları, bakım odaları, fizik tedavi havuzu, temizlik ve sterilizasyon odası, idari odalar ve konferans salonu yer alıyor. Hasta, yaralı, kaza geçiren hayvanlar tedavi edilmekle beraber, viral ve mikrobiyal hastalıklara, göz ile ilgili bazı ameliyatlara, ortopedi ameliyatlarıyla sokak hayvanlarına müdahale ediliyor.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 2023 raporunda ise şu ifadelere yer verildi: “Veteriner Hekimler Odası ile imzaladığımız protokolve merkezimizde devam eden kısırlaştırma işlemleri kapsamında 6 bin 72 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra çipleme, küpeleme tedavi işlemleri uygulandı. Ayrıca 2 bin 190 kedinin tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşturuldu.

İlçelerden toplanıp tedavi için merkeze gönderilen 3 bin 609 köpek uygulanan tedavilerle rehabilite edildi. Sahiplendirme yöntemi ile 168 köpek ve 41 kedi yeni sahipleri ile buluşturuldu. Martı, doğan, atmaca ve güvercin gibi 158 kuş da tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamak için mama yapım makinesi ve soğuk hava deposu için çalışmalara başlandı.

4 Ekim Hayvanlar Günü ziyaretleri kapsamında okullardan ve fabrikalardan gelen 1150 kişiye modern tesis gezdirildi. Personellere verilen kurum içi hizmet seminerleri ile personeller daha bilinçli hale geldi” denildi.