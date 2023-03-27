Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında atıl durumdaki seraları yeniden üretime kazandıracakSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Tarım İl Müdürlüğü arasında şehrin tarımsal üretimi için önemli bir adım atıldı. ‘Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi’ projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

AKOM’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Büyükşehir bürokratları ile basın mensupları yer aldı.

SERA ÜST ÖRTÜSÜ İÇİN YÜZDE 20’DESTEK

Seracılığın yaygınlaşması, atıl durumdaki mevcut seraların ekonomiye kazandırılması ve ihracat rakamlarına katkı sağlanmasının önemine değinen Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Valiliğimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 20 bütçe ile üreticilerimize sera üst örtüsü dağıtımında, yenilenmesinde katkı sağlayacağız” dedi.

Sakarya’nın bereketli topraklarını nakış gibi işlediklerini ifade eden Başkan Yüce, tarımsal potansiyelin yüksek olması ve bölgenin hızlı sanayileşme sürecine girmesi, tarımla birlikte tarıma dayalı sanayi sektörünün gelişmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ve himayeleriyle Sera A.Ş ve Fidan A.Ş’yi kurduklarınbelirterek, “Bu çatı altında çok sayıda projeye imza attık. UTÇEM, Yanık Fidan, Sakarya Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Tıbbi ve Aromatik Yağ Üretimi, Kuşburnu Üretim Merkezi, Safran, Çilek ve İstiridye Mantarı yetiştiriciliği gibi birçok üretimi Sakarya’mızın bereketli topraklarında gerçekleştiriyoruz” dedi.