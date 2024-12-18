Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ekipleri SEAH Palyatif Bakım Birimi’nde tedavi gören hasta ve yakınlarına gerçekleştirdikleri ziyarette mini konser ve hediyelerle moral oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplumun her kesimine dokunmaya, gerçekleştirilen anlamlı organizasyonlarla dayanışma ve yardımlaşma duygusunu yaşatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekibi,Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Palyatif Bakım Birimi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti. Hasta ve hasta yakınlarına moral olmak için gerçekleştirilen anlamlı ziyarette Büyükşehir ekipleri, ezgilerin çalındığı mini konser ve çeşitli hediyelerle yüzlerde tebessüm oldu.

Duygulara dokunan bu anlamlı ziyaretten dolayı hasta yakınlarımemnuniyetini dile getirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal destek projelerimizle toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyoruz. SEAH’nın Palyatif Bakım Birimi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına moral ziyareti gerçekleştirdik. İyileşme sürecinin sadece fiziksel değil, ruhsal iyileşme ile desteklenmesi gerektiğine inanarak gerçekleştirdiğimiz anlamlı ziyarette çeşitli hediyeler ile naif ezgilerden oluşan mini konser vererek yüzlerde tebessüm oluşturduk. Tüm şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar dileriz” denildi.