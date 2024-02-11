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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'na raylı sistem üreticileri arasında en üst sınıfta yer alarak başlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da İsviçre Devlet Demiryolları için üretilen Yeni Nesil Akıllı Demiryolu Bakım Araçları Teslim Törenine katıldı.

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda yatırım ve proje gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde demiryollarını 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle öncelikli sektör olarak belirledik" diyen Bakan Uraloğlu, "Demiryolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demiryollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Projelerle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyıları arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞUMUZU 28 BİN 590 KİLOMETREYE YÜKSELTECEĞİZ

Söz konusu proje ile birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımını mümkün hale getiren MARMARAY ile Londradan Pekine kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 10 bin 948 km olan demiryolu ağını 14 bin 165 kilometreye çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizi sıfırdan hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Ankara-Eskişehir, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas Hızlı tren hatlarını hizmete sunduk. Şimdi de Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Süper hızlı tren hattımızın güzergâh uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Gebzeden Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanına ve son olarak Çatalcaya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren hattı projesini de planlarımız arasına aldık. 2053 Ulaştırma ve Lojistik ana planı ve yol haritamızla, hızlı tren hizmeti alan il sayımızı; Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52'ye çıkartacağız. Demiryolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz."

Son 22 yılda ciddi bir ulusal demiryolu endüstrisi oluşturulduğuna işaret eden Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdüklerini de belirterek, "Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda; Yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, cer konvertörü, cer motoru, dizel motor, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, açılış töreninin sonrasında fabrikayı gezerek, yapılan araçların imalat yerlerini inceledi.