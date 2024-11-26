Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe sağlık ortaklığında ‘meme kanseri’ farkındalığı oluşturmak için Erenler’de 34 kadına ücretsiz HPV, mamografi ve GGK taraması yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklığında meme kanseri için önemli bir farkındalık çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sağlıkçılar, 34 kadın vatandaşa meme ve rahim ağzı kanseri ve genel sağlık taraması yaptı.

İlçede ulaşılan kadınlar, son teknoloji cihazların yer aldığı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) detaylı testlerden geçti.

Taramalarda, kadın vatandaşlara kanserde erken tanının önemini, tedavi yöntemleri konusunda bilgiler aktarıldı.