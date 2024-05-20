Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın belediye otobüslerinde müjdesini verdiği ilk-ortaokul öğrencileri için ücretsiz ve lise-üniversite-yüksek lisans-doktora öğrencileri için yüzde 54 indirimli ulaşım kararı meclisten geçerek yürürlüğe girdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs Olağan Meclisi'nin ikinci birleşimi merkez binadaki meclis salonunda gerçekleşti. Toplantının ikinci oturumuna Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlık etti.



İkinci birleşimin ana gündem maddesi ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği belediye otobüslerinde ilk-ortaokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım ilelise ve üniversite öğrencilerine de yüzde 54 indirimli ulaşım kararı oldu. Komisyonlar tarafından incelenen bu madde, oylamaya sunuldu. İndirimli ve ücretsiz tarife, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclise başkanlık eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, alınan kararın hayırlı olmasını temenni ederek, Başkan Alemdar’la tebriklerini paylaştı.

BELEDİYE OTOBÜSLERİNDE ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ TARİFE

Sakarya'da belediyenin hizmet verdiği ulaşım araçları ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine (yüksek lisans ve doktora dahil) ise yüzde 54 indirimli tarifeye çevrildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, göreve geldikleri günden itibaren hizmetlerin en güzeli için hazırlıklara başladıklarını ifade ederek vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yeni müjdeler vermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Başkan Alemdar, "Göreve seçildiğimiz günden itibaren hizmetlerin en güzeline talibiz dedik ve şehre iz bırakacak projeler için kollarımızı sıvadık. Daha önce de söylediğimiz mali, kültürel, sosyal açıdan ve her alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atmayı hedefliyoruz. Su tarifelerinde yüzde 20 indirim uygulamamızın ardından ulaşım indirimi ve ücretsiz tarife uygulamasıyla da önemli bir adımı atmış olduk. İnşallah müjdelerimizin devamıgelecek. Çocuklarımız artık otobüse ücretsiz binecek. Üniversite öğrencilerimiz ve gençlerimizin de bütçelerine ciddi bir katkı sağlamış olacağız. Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun"

Ulaşım kararı mecliste onaylandı. Ayrıca meclis ikinci birleşiminde Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı kesin mali hesabı madde madde okunarak kabul edildi.