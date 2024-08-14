Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ınöğrencilere yönelik hayata geçirdiği ulaşımda ücretsiz ve indirimli ulaşım imkânı için Büyükşehir’den öğrencilere önemli bir bilgilendirme yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın seçim vaatleri arasında bulunan, seçim sonrasında ilk mecliste karara bağlanan ilkokul ve ortaokula ücretsiz, lise ve üniversitelilere yüzde 54 indirimli ulaşım uygulaması için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından bir bilgilendirme paylaşıldı.

VİZE İÇİN BELGE İSTENMİYOR

Yapılan bilgilendirme kapsamında yeni eğitim öğretim yılı öncesi ücretsiz ve indirimli seyahat etmek için tüm öğrencilerin vize işlemlerini yaptırması gerektiği ifade edildi. Orta Garaj karşısı Kart54 taş bina ve Ofis İlçe Otobüs Duraklarında yer alan Kart54 noktasından yapılacak vize işlemleri için Büyükşehir, öğrencilerden belge talep etmiyor. Öğrencilerin ivedilikle vize işlemlerini gerçekleştirmesi gerektiği belirtildi.