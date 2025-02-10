Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ‘Bir Hikâye Bin Neşe’ projesi kapsamında ziyaret ettikleri okullarda 3 bin 650 çocuğa diş fırçası seti hediye etti.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir okullarda ağız ve diş sağlığına dikkat çekiyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bir Hikâye Bin Neşe” projesi ile Taraklı’dan Kocaali’ye, Hendek’ten Kaynarca’ya kadar çocuklara ‘Bir Hikâye Bin Neşe’ taşıyor.

Çocuklara çeşitli temaların işlendiği projede, sosyal hayata dair davranış biçimleri noktasında bilgilendirmeler de yapılıyor. Etkinlikler sonunda ise öğrencilere diş fırçası seti hediye edilerek ağız sağlığına dikkat çekiliyor. Onlarca okulu ziyaret eden Büyükşehir ekipleri, 3 bin 650 çocuğa ulaşarak diş fırça seti hediye etti.