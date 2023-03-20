Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yağışların az olduğu dönemde seviyesi azalan Sapanca Gölü için güzel haberi paylaştı. Başkan Yüce, son 10 günde seviyenin 25 santim yükseldiğini belirterek, "Şu an risk görmüyoruz" dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli değerlerinden olan doğal su kaynaklarının korunması ve geleceğe güvenli şekilde taşınması noktasında büyük bir hassasiyet ortaya koyuyor.

Sapanca Gölü'nde son dönemde yağışların azalması dolayısıyla seviye olarak düşüş gözleniyordu.

SEVİNDİREN GELİŞME

SASKİ ekiplerinin ölçümlerle takip ettiği ve yapılan su aktarımlarını denetlediği göl ile ilgili güzel haberi Başkan Ekrem Yüce paylaştı.

Başkan Yüce, 10 Mart'tan itibaren kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sağanak yağışla birlikte Sapanca Gölü'nde su seviyesinin 10 günde 31.11'den 25 santimetre yükselerek 31.36'ya (metre) ulaştığını açıkladı. Ayrıca 2021'in aynı döneminde bu seviyenin 30.68, yani şuanki seviyenin 68 santimetre gerisinde olduğuna dikkat çeken Başkan Yüce, 2022 yılında ise seviyenin 32.19 olduğu ifade edildi.

Seviyenin ideal noktaya ulaştığını belirten Başkan Yüce, "Zirve noktalarda kuvvetli bir kar sistemi mevcuttu. Yaptığımız ölçümlerde kısa sürede 25 santimetrelik bir artış kaydettik. Göl seviyesi şuan riskli noktaların çok üzerinde hamdolsun. İçme suyu konusunda hiçbir problem yok. Ölçümlere, denetimlere devam ediyoruz. Şuan risk görmüyoruz" diye konuştu.