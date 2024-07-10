Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin farklı kişi ve kurumlara devredilmesi ve işletme hakkının verilmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada,

“Bugün medyada Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali işletmesinin devredilmesine dair haber yer almış, konuyla ilgili açıklama yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin, terminalin işletme hakkının devredilmesiyle ilgili herhangi bir tasarrufu yoktur.

Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki süreçte de Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan firma ve işletmelerle uyum içerisinde çalışmalarını sürdürecektir.

Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerekli düzenleme çalışmaları, iyileştirme işlemleri yapılmakta, misafirlere ve vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet sunulması için gerekli adımlar kararlılıkla atılmaktadır.

Bu anlamda terminalin farklı kişi ve kurumlara devredilmesi, işletme hakkının verilmesi söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.