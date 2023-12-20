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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin tamamında kademeli olarak gerçekleştirilen trafik ışıkları bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik ışıkları bakım ve onarım çalışmaları şehrin genelinde kademeli olarak sürdürülüyor.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde sürdürülen çalışmalar ile trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Ekipler trafik ışıklarındaki kirlilik ve onarım gerektiren noktaların kontrollerini sağlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, trafikte güvenliği artırıcı her türlü çalışmanın yapılacağı ifade edilerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından şehir genelinde trafik güvenliğini artırıcı önlem çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Önleyici bakım onarım ve temizlik çalışmaları kapsamında sinyalizasyon trafik ışıklarının görünürlüğünü artırmak amacıyla saha ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Trafik ışıklarındaki kirlilik ve onarım gerektiren noktaların kontrolleri sağlanmaktadır. Can ve mal kaybını engelleyici tüm önlemleri almaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.