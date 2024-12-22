Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Takvimi kapsamında asırlardır dillerde ve gönüllerde iz bırakan Hz. Mevlana’yı vuslatın 751. yıl dönümünde SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Bayati Mevlevi Ayin-i Şerifi” isimli programla andı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Takvimi kapsamında anlamlı bir anma programına daha ev sahipliği yaptı.

Vuslatın yıl dönümünde

Asırlardır gönüllerde ve zihinlerde büyük izler bırakan Mevleviliğin kurucusu Hz. Mevlâna, vuslatın 751. yıl dönümünde hatırlandı.

SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’ndegerçekleşen "Bayati Mevlevi Ayin-i Şerifi" sema gösterisi sanatseverleri manevi olarak derinden etkiledi.

Büyüleyen manevi atmosfer

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun sahne aldığı programda, semazenlerin eşsiz performansı ve musikinin eşlik ettiği manevi atmosfer katılımcıları büyüledi.

Yoğun katılım

Programın genel sanat yönetmenliğini SAÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ferdi Koç üstlenirken, etkinliğe katılım çok yoğun oldu.

İnsanlığa ışık oldu

Sakarya Üniversitesi, Dört Kapı Derneği ve Büyükşehir ortaklığında 66 yıllık ömrüne insana ve hayata dair kapsayıcı eserler sığdıran, yüzyıllardır insanlığın yoluna ışık olan Hz. Mevlâna, dualarla ve kendi kelamıyla yad edildi.