Türkiye'de kurak geçen ve içme suyu kaynaklarını tehdit eden kurak dönemde Sapanca Gölü'nün riske girmediğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Gölümüzde durum iyi gözüküyor. Vatandaşlara önemli iş düşüyor" diyerek suyun tasarruflu kullanımı konusunda çağrı yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehirdeki içme suyu kaynaklarıyla ilgili son durumu değerlendirdi. Sakarya'nın ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayarak neredeyse 3 milyon vatandaşa nefes olan Sapanca Gölü'nün, Türkiye'deki tüm barajlar ile içme suyu kaynaklarının etkilendiği kurak dönemden risksiz şekilde geçtiğini ifade eden Yüce, geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli yağışla birlikte 6 santimetrelik bir yükseliş kaydettiklerini söyledi.

GÖLDEKİ SON DURUM: 31.74

Maksimum seviyesi 32.20 olan gölün şu anda 31.74 seviyelerinde seyrettiğini belirten Başkan Yüce, riskli sürece girilmemesi için vatandaşlara "su tasarrufu" çağrısı yaptı. Ayrıca, şehirde içme suyu ihtiyacını karşılayan Akçay Barajı'nı da anlık olarak takip ettiklerini ifade eden Başkan Yüce, kaynakların yükünü azaltmak için 16 ilçenin tamamında sondaj çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Başkan Yüce, Sapanca Gölü'nün Türkiye'deki en kaliteli içme suyu kanyakları arasında yer aldığına dikkat çekerek, "Sapanca Gölü'ne gözümüz gibi bakıyoruz. Çünkü Türkiye'de sahip olunan en muhteşem tatlı su kaynakları arasında yer alıyor. PH değeri bakımından en zengin minerale sahip olan gölümüzde kaçak su çekimlerine, suya zarar verecek faaliyetlere ve çevre kirliliğine asla müsaade etmiyoruz. SASKİ'nin mühendis ve ekipleri göl çevresindeki tesislerde ve göl havzasında 7/24 takipte. Suyumuzu sürekli laboratuvar ortamında inceliyor daha kaliteli bir verim almak için çalışıyoruz" dedi.

“LÜTFEN TASARRUFA ÖNEM VERELİM”

Kurak geçen dönemde riske düşmediklerini ancak bunun sürdürülebilmesi için suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini belirten Yüce, "Biliyorsunuz ki Türkiye yaz sezonunun sonunda kurak bir süreç yaşadı. Birçok barajımızda ve su kaynağımızda seviye kritik noktalara geriledi. Ama hamdolsun yürüttüğümüz sıkı çalışmalarında neticesinde Sapanca Gölümüzde riskli sürece düşmedik. Son yağışlarla 6 santimetre yükseliş kaydederek 37.74 seviyesine ulaştık. Fakat bunu sürdürebilmek için suyumuzu tasarruflu kullanmak zorundayız. Su olmazsa hayattan söz edemeyiz. Lütfen suyumuzu dikkatli ve özenli kullanalım" ifadelerini kullandı.