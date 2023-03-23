Sakarya Büyükşehir kano takımının 6 sporcusu 18-19 Mart tarihlerinde Muğla’da düzenlenen Durgunsu Kano Milli Takım Seçme yarışlarınla gösterdikleri üstün performansla milli takıma davet edildi.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Kano Federasyonu tarafından 18-19 Mart tarihleri arasında Muğla Köyceğiz’de Durgunsu Kano Milli Takım Seçme yarışları gerçekleştirildi. Büyük heyecana sahne olan ve 100'e yakın sporcunun Milli Takım'a girebilmek için ter döktüğü yarışlara Sakarya Büyükşehir Kano takımı damga vurdu.

Seçmelerde büyük başarı gösteren Büyükşehirli sporculardan Fahri Ayvaz, İdris Şentürk ve Mustafa Özmen Olimpik Milli Takıma girmeye hak kazandı.

Büyükşehirli Yağız Efe Şahin, Taha Erkam Usta ve Muhammet Emin Sulak ise Aday Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazandı.Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Muğla’da gerçekleştirilen seçme yarışlarında sergiledikleri başarılarla Kano Milli Takımına davet edilen sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.