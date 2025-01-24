Sakarya'da yarıyıl tatilinde çocuklar ve aileleri için düzenlenen ara tatil atölyelerinde son olarak anne ve çocukları birlikte yün ve keçeden ‘peri bebek’ yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM), Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün yarıyıl tatilinde çocuklar ve aileleri için düzenlediği "Ara Tatil Atölyeleri” anneler ve çocukları için hazırlanan peri bebek yapımıyla devam etti.

Ara tatil atölyeleri etkinliklerinde son olarak anneler, çocuklarıyla birlikte yün ve keçeden ‘peri bebek’ yaptı.

Yapılan atölyede anneler ve çocukları oyuncak bebekler dikerek hem el becerilerini geliştirip hem de kaliteli zaman geçirdi.

Etkinlikte, anneler çocuklarıyla kumaş seçimi, dikim teknikleri ve süsleme yöntemleriyle yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı yakaladı.

Tasarım ve dikim aşamalarında detaylara dikkat eden çocuklar, anneleriyle takım çalışması yaparak paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini öğrendi.